إصابة ضابط و4 آخرين من أفراد الشرطة بانفجار سيارة في حي برزة بدمشق
تم نقل المصابين إلى المستشفى، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة
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انفجرت مركبة شرطية، الأربعاء، ضمن حرم قسم شرطة برزة في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى إصابة ضابط و4 عناصر إصابات متفاوتة.
وعلى الفور حضرت الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.
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