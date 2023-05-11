سوريا: أملنا كبير بدور السعودية في حل أزمتنا

بعد عودة بلاده إلى الجامعة العربية، توقع مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري، عبد القادر عزوز، أن يشارك الرئيس بشار الأسد في القمة العربية المقرر عقدها في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، مشدداً على أهمية الدور العربي في حل الأزمة السورية.

فقد أكد عزوز على أن سوريا لطالما كانت من أكثر الدول التي تحرص على حضور القمم واجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى الرئيس، في تصريح خاص لوكالة "أنباء العالم العربي".

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دور السعودية في عودة سوريا للرَكب العربي

وأضاف أن سوريا بلا شك مع كل الجهود التي يبذلها الأشقاء العرب من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية لشعوب المنطقة.

كما تذكر كيف كانت سوريا والسعودية ومصر نواة أساسية في معالجة القضايا والخلافات، وأيضاً الأزمات التي كانت تبرز في المنطقة، مشددا على أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير على آفاق الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية، بحسب تعبيره.

كذلك تحدث مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري عن دور السعودية في عودة سوريا للرَكب العربي، موضحا أن دمشق تنظر بارتياح كبير للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من أجل استعادة مكانتها واستئناف أنشطتها في جامعة الدول العربية، وأيضاً في دعم الاستقرار من خلال الاتفاق السعودي الإيراني، بما يدفع إلى تصفير المشاكل والعمل على معالجة الخلافات بالحوار والتواصل والانفتاح البنَّاء والفعال.

ولفت إلى أن باستطاعة السعودية أن تسهم في آلية تفعيل الحوار الوطني في سوريا بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وأيضاً تستطيع أن تهيئ بيئة آمنة لعودة السوريين إلى سوريا، وبالتالي حل الأزمة السياسية، التي يمكن معالجتها من خلال آليات الحوار بعيداً عن العنف وبعيداً عن التدخل الخارجي.

عودة للحضن العربي

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد كان تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو/أيار الحالي.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية قبل أيام، استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.

أتى ذلك بعدما أعلن أمين عام الجامعة العربية التي تضم 22 دولة عربية، أحمد أبو الغيط، الأسبوع الماضي، عودة سوريا إلى كنف الجامعة العربية.