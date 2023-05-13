لإيواء متضرري الزلزال.. "ليدي ميا" تحمل بيوتاً إلى سوريا

في وقت أعلن فيه البنك الدولي أن الزلزال البالغة قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمال سوريا في شباط/فبراير الماضي، تسبب بأضرار تقدر بنحو 5.1 مليار دولار.

أمام هذه الكارثة، بقيت مئات العائلات من دون مأوى نتيجة انهيار منازلهم.

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الأولى من نوعها

ولهذا الغرض، وصلت مساكن مسبقة الصنع إلى مرفأ اللاذقية قادمة من الصين خلال الأيام الماضية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

بدوره، أوضح عضو المكتب التنفيذي لشؤون الصحة والدفاع المدني موفق الصوفي، أن 228 مسكنا مسبق الصنع وصلت على متن الباخرة "ليدي ميا".

وأضاف أن المنازل مقدمة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا واللاذقية، موضحاً أن الباخرة هي الأولى من نوعها وستتبعها بواخر أخرى.

كما لم تذكر الوكالة تفاصيل الوحدات السكنية أو المناطق التي ستُقام عليها سوى أنها مخصصة للاذقية.

🎥 || دخول قافلة مساعدات عبر الحدود السورية العراقية تحتوي صفائح حديدية ومواد بناء لتجهيز منازل مسبقة الصنع للمتضررين من الزلازل في المحافظات السورية.

🇸🇾🇮🇶#زلزال_سوريا pic.twitter.com/txdJU8D8MQ — درعا نت (@daraa_net_2020) March 11, 2023

ووفق السلطات، ستسلم المنازل عبر فرع "الهلال الأحمر السوري"، على أن تتألف هذه من غرفة واحدة ومطبخ وحمام وتتراوح مساحتها بين 40 و50 مترا مربعا.

وتضاف هذه المساكن المخصصة لمحافظة اللاذقية إلى أخرى سبقتها بتقدمة من الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت الأسبوع الماضي، عن تجهيزها ألف مسكن مسبق الصنع بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد.

وقال الهلال الأحمر الإماراتي في تغريدة عبر تويتر، إن تكلفة المشروع تصل إلى 65 مليون درهم إماراتي، أي ما يقارب نحو 17.7 مليون دولار أميركي.

كما تتكون هذه الوحدات من غرفتي نوم وصالة ومطبخ ودورة مياه، وفقا لوكالة الأنباء "وام".

بتمويل إماراتي

يشار إلى أن المشروع سيقام على مساحة 100 دونم، أنجزت فيه المحافظة أعمال تأهيل البنى التحتية، تمهيدًا لتركيب الوحدات السكنية في حي الغراف وتوسع دمسرخو، ضمن مدينة اللاذقية، والفيض والنقعة والفوار، في مدينة جبلة، وقرية اسطامو.

كما اعتبر القائم بأعمال السفارة الإماراتية في دمشق، عبد الحكيم النعيمي، أن المشروع تعبير عن وقوف الإمارات إلى جانب الشعب السوري، واستمرار دعمها الإغاثي والإنساني.

يذكر أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى ما يقرب من 6 آلاف في سوريا التي دمرتها حرب خلفت نحو نصف مليون قتيل وشردت الملايين ودمرت البنية التحتية.

فيما أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.