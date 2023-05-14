بمشاركة سورية.. انطلاق اجتماع تحضيري لأعمال القمة العربية

انطلقت اليوم الأحد، أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية بمشاركة وفد سوريا، حسب ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء.

وأضافت الوكالة أن الوفد السوري يضم رانيا أحمد معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للشؤون الدولية، ومدير إدارة الشؤون العربية السفير رياض عباس، ومدير العلاقات الدولية أنس البقاعي.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء الماضي، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم 19 مايو /أيار الجاري.

واستعادت سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية يوم الأحد الماضي بعد حوالي 12 عاما من تعليق مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة في أعقاب اندلاع الصراع هناك.