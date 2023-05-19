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قوات أميركية في سوريا (فرانس برس)
قوات أميركية في سوريا (فرانس برس) (أرشيفية)

مفاجأة.. قيادي القاعدة الذي قتلته أميركا في سوريا.. راعي أغنام

قالت الصحيفة إن مسؤولين أميركيين تراجعوا عن مزاعم سابقة بأن ضربة بطائرة مسيرة قتلت زعيمًا بارزًا للقاعدة في سوريا

قناة العربية
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قتلت راعي أغنام سورياً ووالداً لـ10 أطفال، وادعت أنه قيادي بالقاعدة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أميركيين تراجعوا عن مزاعم سابقة بأن ضربة بطائرة مسيرة قتلت زعيمًا بارزًا في القاعدة في سوريا.

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يأتي هذا الاعتراف في الوقت الذي شكك فيه خبراء الإرهاب وعائلة القتيل في بيان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الذي يشير إلى أن العملية استهدفت متشددًا رفيع المستوى في سوريا.

وتواصل القوات الأميركية تنفيذ عمليات في سوريا ضد العناصر التي تعتبرها إرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش والفصائل المسلحة الأخرى.

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