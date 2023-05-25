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An Israeli Heron military drone flies over the southern Israeli city of Ashdod near the border with Gaza on November 13, 2019. Exchanges of fire triggered by Israel's targeted killing of a top militant in Gaza raged for a second day and showed little sign of easing, with 22 Palestinians killed.
طائرة مسيرة إسرائيلية (أرشيفية)

إسرائيل ترد على أعيرة نارية أطلقت من سوريا على إحدى مسيراتها

الجيش الإسرائيلي أكد أن طائرة الاستطلاع المسيرة أكملت مهمتها بنجاح ولم تصب بأي أضرار

العربية.نت
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قال الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء إن إسرائيل ردت على أعيرة نارية أطلقت من سوريا على طائرة استطلاع مسيرة.

وأضاف الجيش في بيان أن "نيران المدافع الرشاشة للجيش الإسرائيلي وُجهت نحو المنطقة التي انطلقت منها الأعيرة النارية.. وأكملت الطائرة المسيرة مهمتها بنجاح ولم تصب بأي أضرار".

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وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

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في سياق آخر، قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه أدان جنديين بتهمة الاعتداء على رجل فلسطيني مع جنود آخرين. وأضاف أن جندي آخر أدين بتجاوز سلطته إلى حد يعرض حياته أو صحته للخطر.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجنود الذين يسيئون استخدام سلطتهم، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه وفقاً للائحة الاتهام فإن الجنود اقتادوا فلسطينياً في عربة جيب عسكرية وتوجهوا به إلى مكان بعيد. وأضاف البيان أنه أثناء القيادة وبعدها تعرض الرجل لمعاملة سيئة ثم تركوه في مكان بعيد.

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