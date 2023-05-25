إسرائيل ترد على أعيرة نارية أطلقت من سوريا على إحدى مسيراتها

قال الجيش الإسرائيلي في بيان الأربعاء إن إسرائيل ردت على أعيرة نارية أطلقت من سوريا على طائرة استطلاع مسيرة.

وأضاف الجيش في بيان أن "نيران المدافع الرشاشة للجيش الإسرائيلي وُجهت نحو المنطقة التي انطلقت منها الأعيرة النارية.. وأكملت الطائرة المسيرة مهمتها بنجاح ولم تصب بأي أضرار".

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وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

في سياق آخر، قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه أدان جنديين بتهمة الاعتداء على رجل فلسطيني مع جنود آخرين. وأضاف أن جندي آخر أدين بتجاوز سلطته إلى حد يعرض حياته أو صحته للخطر.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجنود الذين يسيئون استخدام سلطتهم، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه وفقاً للائحة الاتهام فإن الجنود اقتادوا فلسطينياً في عربة جيب عسكرية وتوجهوا به إلى مكان بعيد. وأضاف البيان أنه أثناء القيادة وبعدها تعرض الرجل لمعاملة سيئة ثم تركوه في مكان بعيد.