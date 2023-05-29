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Missile fire is seen from Damascus, Syria May 10, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki
قصف سابق على دمشق (أرشيفية)
سوريا والأسد

5 جرحى إثر قصف إسرائيل لقاعدة يتمركز بها حزب الله قرب دمشق

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت قاعدة للدفاع الجوي ما أسفر عن إصابة خمسة مقاتلين بجروح لكنه لم يتمكن من تحديد هوياتهم أو جنسياتهم

العربية.نت
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تسبّب قصف إسرائيلي استهدف ليلاً مواقع في محيط دمشق، حيث يتمركز مقاتلون من حزب الله اللبناني في أحدها، بإصابة خمسة مقاتلين بجروح، من دون أن تتضح جنسياتهم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلت عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 23:45 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

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وأضاف "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وبحسب المرصد، فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية قاعدة للدفاع الجوي للجيش السوري، يتمركز فيها مقاتلون تابعون لحزب الله في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة خمسة مقاتلين بجروح، لم يتمكن المرصد من تحديد هوياتهم أو جنسياتهم.

وتقع القاعدة على بعد حوالي عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية.

عناصر م حزب الله في منطقة سورية حدودية مع لبنان (أرشيفية)
عناصر م حزب الله في منطقة سورية حدودية مع لبنان (أرشيفية)
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واستهدف القصف الإسرائيلي كذلك موقعاً في بلدة عقربا في ريف دمشق وآخر قرب مطار دمشق الدولي.

وفي الرابع من نيسان/أبريل، قُتل مدنيان في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق وجنوب البلاد، وفق "سانا"، بعد أيام من تنفيذ جولتين من الضربات الجوية الإسرائيلية قرب دمشق.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل التصدّي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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