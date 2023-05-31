روسيا: الطيارون الأميركيون ينتهكون البروتوكولات في سوريا

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اتهمت القوات الروسية في سوريا، اليوم الأربعاء، الطيارين الأميركيين بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للبروتوكولات المراد بها تجنب الصدام مع موسكو.
كما قال الأدميرال أوليج جورينوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا إن الطيارين الأميركيين نشطوا أنظمة أسلحتهم أثناء اقترابهم من الطائرات الروسية فوق شرق البلاد، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.
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يذكر أن الولايات المتحدة لديها ما يقرب من 900 جندي في سوريا في قاعدتين مختلفتين كجزء من الحملة المستمرة لمكافحة تنظيم "داعش"، ولدى واشنطن وموسكو خط اتصال بهدف تفادي الاشتباك بين الجيشين لضمان ألا تؤدي العمليات إلى تصعيد غير مقصود.
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