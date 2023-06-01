عرس يتحول إلى مأتم بحمص.. اشتباك بالقنابل ومقتل طفلة

قتلت طفلة برصاصة طائشة، على خلفية شجار بين شخصين، سرعان ما تحول إلى اشتباك مسلح، استخدمت فيه القنابل المتفجرة، ضمن عرس بقرية المشرفة بريف حمص الشمالي الشرقي.

أدى الاشتباك إلى وقوع أكثر من 17 إصابة، جروح بعضهم خطيرة.

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تأتي هذه الحوادث في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح والفوضى ضمن مناطق النظام.

وكان نشطاء لمرصد السوري، قد رصدوا قبل ذلك، إصابة شاب بطلق ناري في رأسه، جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في قرية عز الدين في ريف حمص الشمالي.

كما أقدم المسلحون على سرقة دراجته النارية قبل أن يلوذوا بالفرار لجهة مجهولة، وجرى نقل الشاب إلى المشفى في مدينة حماة لتلقي العلاج بسبب خطورة إصابته.