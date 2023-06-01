سوريا والأسد
عرس يتحول إلى مأتم بحمص.. اشتباك بالقنابل ومقتل طفلة
أدى الاشتباك إلى وقوع أكثر من 17 إصابة، جروح بعضهم خطيرة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قتلت طفلة برصاصة طائشة، على خلفية شجار بين شخصين، سرعان ما تحول إلى اشتباك مسلح، استخدمت فيه القنابل المتفجرة، ضمن عرس بقرية المشرفة بريف حمص الشمالي الشرقي.
أدى الاشتباك إلى وقوع أكثر من 17 إصابة، جروح بعضهم خطيرة.
مادة اعلانية
تأتي هذه الحوادث في ظل غياب الأمن وانتشار السلاح والفوضى ضمن مناطق النظام.
وكان نشطاء لمرصد السوري، قد رصدوا قبل ذلك، إصابة شاب بطلق ناري في رأسه، جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في قرية عز الدين في ريف حمص الشمالي.
كما أقدم المسلحون على سرقة دراجته النارية قبل أن يلوذوا بالفرار لجهة مجهولة، وجرى نقل الشاب إلى المشفى في مدينة حماة لتلقي العلاج بسبب خطورة إصابته.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هجوم ليلي جديد على شرق العاصمة الأوكرانية كييف.. ومقتل 3الهجوم هو الثامن عشر على العاصمة هذا الشهر العرب والعالم
-
النواب الأميركي يقر رفع سقف الدين العام.. وبايدن يرحبسيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره بايدن قانوناً نافذاً بغضون 5 أيام على الأكثر أميركا
-
واشنطن: استئناف جهود الوساطة بالسودان مرهون بجدية طرفي النزاعالخارجية الأميركية تحدثت عن "انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين" السودان
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية