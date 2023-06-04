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اجتماع هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية
أرشيفية

هيئة التفاوض السورية: الظرف مناسب لاستئناف المفاوضات المباشرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة التفاوض السورية، اليوم الأحد، أن الظرف مناسب لاستئناف المفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أن الحراك النشط بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة.

وعقدت هيئة التفاوض السورية، يوم الجمعة، لقاءً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، في مدينة جنيف، ناقشت فيه العملية السياسية.

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وكانت دمشق استعادت عضويتها في الجامعة العربية باجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة يوم السابع من مايو 2023، بعد غياب ما يقارب 12 سنة.

سبق هذا الاجتماع لقاء تشاوري منتصف أبريل الماضي في مدينة جدة، جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، من أجل مناقشة سبل حل الأزمة السورية وعودة دمشق إلى الحضن العربي، وشروط تلك العودة.

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