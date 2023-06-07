ظاهرة تتفشى في سوريا.. رضيعة في حاوية قمامة بريف دمشق
33 حالة تخلى فيها الأهالي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية
في ظاهرة لا تمتُ للإنسانية بِصِلة، عثر على رضيعة ملقاة في حاوية قمامة بريف دمشق، ليرتفع بذلك العدد إلى 33 حالة تخلى فيها الأهالي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية.
وفي التفاصيل بحسب ما ذكرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، عثر مواطنون على رضيعة حديثة الولادة تخلى عنها ذووها لأسباب مجهولة، موضوعة بكيس وملقاة في إحدى حاويات القمامة في بلدة السبينة بريف دمشق، تم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والفحوصات اللازمة، ثم تم نقلها إلى مركز للرعاية الصحية.
يأتي ذلك، في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة في سوريا من قبل ذويهم لأسباب عديدة منها العلاقات غير الشرعية وتدهور الواقع المعيشي في البلاد.
وسابقا عثر على 14 طفلا حديثي الولادة في مناطق النظام، و16 حالة شهدتها مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية و3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.
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