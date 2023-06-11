اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تعزيزات الجيش التركي على الحدود بين تركيا و سوريا
أرشيفية

مدافع ثقيلة.. تعزيزات عسكرية للجيش التركي تدخل ريف حلب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دخل رتل عسكري للجيش التركي، منتصف ليلة السبت/ الأحد، يضم نحو 20 شاحنة محملة بالمدافع والأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية لتبديل قواته المتمركزة في مناطق شمال غربي سوريا.

لن ننتظر أكثر.. تفاصيل محاكمة قسد للدواعش شمال سوريا سوريا لن ننتظر أكثر.. تفاصيل محاكمة قسد للدواعش شمال سوريا

وفي التفاصيل، أفاد مراسل العربية/ الحدث أن رتلا عسكريا للجيش التركي دخل إلى مناطق نفوذ قوات المعارضة المسلحة شمال غربي سوريا.

مادة اعلانية

كما أوضح أنه يضمّ نحو 20 شاحنة محملة بالمدافع والأسلحة الثقيلة ومواد لوجستية أخرى، بهدف التبديل الروتيني للقوات المتمركزة في قاعدتين عسكريتين محيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وعادة ما يجري انسحاب القوات السابقة بعد ثلاثة أيام من دخول القوات البديلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تخترق الاتصالات العسكرية في الولايات المتحدة.. كيف؟ الصين تخترق الاتصالات العسكرية في الولايات المتحدة.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط