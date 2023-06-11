مدافع ثقيلة.. تعزيزات عسكرية للجيش التركي تدخل ريف حلب

دخل رتل عسكري للجيش التركي، منتصف ليلة السبت/ الأحد، يضم نحو 20 شاحنة محملة بالمدافع والأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية لتبديل قواته المتمركزة في مناطق شمال غربي سوريا.

وفي التفاصيل، أفاد مراسل العربية/ الحدث أن رتلا عسكريا للجيش التركي دخل إلى مناطق نفوذ قوات المعارضة المسلحة شمال غربي سوريا.

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كما أوضح أنه يضمّ نحو 20 شاحنة محملة بالمدافع والأسلحة الثقيلة ومواد لوجستية أخرى، بهدف التبديل الروتيني للقوات المتمركزة في قاعدتين عسكريتين محيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وعادة ما يجري انسحاب القوات السابقة بعد ثلاثة أيام من دخول القوات البديلة.