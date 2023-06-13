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جثة طفل (تعبيرية)

بعد الحسكة.. جثة طفل فقد لساعات تظهر بمقبرة في الرقة

دبي - العربية.نت
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بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها الأسبوع الماضي، طفلة بعمر الـ10 سنوات وجدت جثتها في حقل زراعي بالحسكة، تكررت الحادثة في الرقة شمال سوريا.

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فقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الأهالي عثروا على طفل عمره 4 سنوات، مقتولا في بلدة سلوك بريف الرقة بعد ساعات من فقدانه عصر الأحد الماضي.

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وأضاف أن الجثة وجدت ملقاة في مقبرة الخرابة جنوب البلدة، في ظروف لا تزال مجهولة.

35 جريمة قتل

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان وثّق منذ بداية العام الحالي، 35 جريمة قتل وقعت بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى لا تزال أسبابها ودوافعها مجهولة.

جثة طفل (تعبيرية)
جثة طفل (تعبيرية)

كما أوضح أنه راح ضحية تلك الجرائم 37 شخصا بينهم 5 سيدات و5 أطفال، توزعوا على الحسكة ودير الزور والرقة ومنبج وعين العرب.

وأثارت هذه الجريمة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها باتت تتكرر على نحو مستمر، وسط مطالبات بالكشف عن الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم.

وتتكرر جرائم القتل في البلاد التي أنهكتها الحرب سنوات طويلة، نتيجة الفلتان الأمني وانتشار الأسلحة وغياب المحاسبة.

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