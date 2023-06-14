تركيا: مقتل 41 مسلحاً بضربات جوية في تل رفعت ومنبج بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل 41 مسلحاً من عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في منطقتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية ما زالت مستمرة بكل حزم"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

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كما أضاف البيان أن "المسيرات التركية ساهمت في العملية التي بدأت بعد اعتداء الإرهابيين قبل أيام على منطقة أونجو بينار الحدودية بولاية كيليس جنوب البلاد".

وأشار إلى أن القوات التركية استخدمت الذخائر المصنعة محلياً في ضرب المواقع.

كذلك لفت إلى أن عدد الذين قتلتهم في شمال سوريا منذ نهاية الأسبوع الفائت، ارتفع إلى 53 مسلحاً.

Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi… pic.twitter.com/r7pNtLvdc1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2023

استهداف منطقة حدودية

وأشارت إلى أن مسلحين من وحدات حماية الشعب استهدفوا الأحد الماضي، منطقة حدودية في ولاية كيليس، بخمسة صواريخ أطلقوها من شمال سوريا.

وأضافت أن الصواريخ سقطت على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.