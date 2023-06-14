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منبج
منبج

تركيا: مقتل 41 مسلحاً بضربات جوية في تل رفعت ومنبج بسوريا

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل 41 مسلحاً من عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في منطقتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية ما زالت مستمرة بكل حزم"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

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كما أضاف البيان أن "المسيرات التركية ساهمت في العملية التي بدأت بعد اعتداء الإرهابيين قبل أيام على منطقة أونجو بينار الحدودية بولاية كيليس جنوب البلاد".

وأشار إلى أن القوات التركية استخدمت الذخائر المصنعة محلياً في ضرب المواقع.

كذلك لفت إلى أن عدد الذين قتلتهم في شمال سوريا منذ نهاية الأسبوع الفائت، ارتفع إلى 53 مسلحاً.

استهداف منطقة حدودية

وأشارت إلى أن مسلحين من وحدات حماية الشعب استهدفوا الأحد الماضي، منطقة حدودية في ولاية كيليس، بخمسة صواريخ أطلقوها من شمال سوريا.

وأضافت أن الصواريخ سقطت على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.

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