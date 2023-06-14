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من القصف الإسرائيلي فوق ريف دمشق
قصف إسرائيلي لريف دمشق (أرشيفية)

قصف إسرائيلي يستهدف موقعا عسكريا في ريف دمشق

دبي - العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، فجر الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

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"قصف إسرائيلي"

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "وسائط الدفاع السوري الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق".

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فيما قال مصدر عسكري للعربية والحدث إن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق.

مئات الغارات الجوية

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تشهد المنطقة توترات بين الحين والآخر، إذ تتساقط قذائف أحيانا في الجانب الإسرائيلي الذي يردّ عليها.

وشنّت إسرائيل خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية في سوريا، شملت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، بعضها في هذه المنطقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها.

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