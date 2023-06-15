الأمين العام للتعاون الخليجي: نؤكد على وحدة أراضي سوريا

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف المجلس الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.

وشدد البديوي على أهمية استمرار كافة الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

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وجاء ذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، اليوم الخميس، في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل.

وقال الأمين العام خلال كلمته، إن دول مجلس التعاون رحبت بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهراً، مما سيخفف من معاناة الشعب السوري ويساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

كما ذكر أنه في إطار الخطوات العملية المتخذة للتدرج نحو حل الأزمة السورية، فقد رحبت دول المجلس بقرار جامعة الدول العربية الوزاري بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، كما رحبت بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة مقابل خطوة، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا، في مطلع مايو.

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة السورية بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون أكثر من 8 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي عدد السوريين المقيمين في دول المجلس أكثر من مليوني مقيم، وهم يتمتّعون بكافة الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة.