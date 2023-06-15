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عناصر من حزب العمال الكردستاني (أ ب)
عناصر من حزب العمال الكردستاني (أ ب)

تركيا تعلن "تحييد" 16 من "العمال الكردستاني" و"قسد" بسوريا

العملية تمت باستهداف منطقتي تل رفعت ومنبج بمحافظة حلب

العربية.نت، ووكالات
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، "تحييد" 16 عنصراً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن العملية تمت باستهداف منطقتي تل رفعت ومنبج بمحافظة حلب.

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وكانت وزارة الدفاع التركية قالت أمس الأربعاء إن قوات الأمن التركية قامت "بتحييد" 41 من عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في تل رفعت ومنبج.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية ما زالت مستمرة بكل حزم"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

كما أضاف البيان أن "المسيرات التركية ساهمت في العملية التي بدأت بعد اعتداء الإرهابيين قبل أيام على منطقة أونجو بينار الحدودية بولاية كيليس جنوب البلاد".

وأشار إلى أن القوات التركية استخدمت الذخائر المصنعة محلياً في ضرب المواقع.

ومن جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن طائرات مسيّرة تركية استهدفت أمس مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق انتشار "القوات الكردية" في ريف حلب.

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