واشنطن: لا نسعى للاشتباك مع موسكو بسماء سوريا

أكد البنتاغون أن القوات الجوية الروسية تواصل استفزاز القوات الجوية الأميركية في سوريا، وفي الوقت نفسه، تؤكد قيادة القوات المسلحة الأميركية أن الجانب الأميركي لا يسعى للاشتباك مع الجانب الروسي ويدعو إلى الامتثال للاتفاقيات السابقة بين موسكو وواشنطن، بشأن منع وقوع حوادث في سماء سوريا.

وقال قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية، أليكسوس غرينكيفيتش، في منتدى نظمته صحيفة "ديفينس أوان"، الخميس: "لا أعتقد أنها (القوات المسلحة الروسية) تريد صراعاً مباشراً مع الولايات المتحدة، ونحن بالتأكيد لا نريد صراعاً مباشراً مع روسيا.. ولطالما كانت اقتراحاتي لهم تتمثل في العودة إلى الالتزام ببروتوكولات السلوك المهني [في الجو]".

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وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية لا تتخلى عن محاولات الضغط على سلاح الجو الأميركي في الأجواء السورية.

وأضاف غرينكيفيتش "سأقول إنه فقط في الأيام القليلة الماضية وحتى هذا الصباح (14 يونيو) استمر الروس في إظهار هذا السلوك الاستفزازي، ويبدو لي أنهم لا يدركون أن خيارات المبادرة بالعمل لديهم محدودة للغاية، في حين أن الولايات المتحدة لديها خيارات أكثر بكثير للقيام بأي عمل من حيث القوى التي يمكننا استخدامها هنا".

ونوه إلى أن الروس "يواصلون محاولات إخراجنا عن طورنا والضغط علينا"، و"أود القول إنهم لن ينجحوا ولن يتمكنوا بأي حال من الأحوال من إخراجنا من هذا المجال الجوي، إلا إذا استخدموا القوة العسكرية فعلاً، ما لن ينتهي بالنسبة لهم بشكل جيد".