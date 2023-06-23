سوريا.. مقتل شخص بقصف مسيّرة في ريف اللاذقية

وضع القراءة
100% حجم الخط
قتل شاب جراء قصف شنته طائرة مسيرة على محيط القرداحة في ريف اللاذقية غرب سوريا، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أن مجموعات مسلحة استهدفت المنطقة بقذيفتين صاروخيتين عبر الطائرة المسيرة، ما أسفر أيضاً عن وقوع أضرار مادية في أحد المباني.
مادة اعلانية
فيما لم تذكر الهيئة أي تفاصيل بشأن هوية هذه المجموعات.
يذكر أن فصائل معارضة تتوزع في مناطق قريبة من محافظة اللاذقية في إدلب وشمال حلب.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
كارثة تفطر القلوب.. نزلت ابنة الـ8 سنوات لتنقذ أخاها فغرقت معهفي حادثة مأساوية، استيقظت إحدى القرى في محافظة أسيوط بصعيد مصر على خبر حزين بسبب وفاة طفلة صغيرة حاولت إنقاذ شقيقها الصغير من الموت غرقا.المأساة وقعت ... الأخيرة
-
بعد كارثة تيتان.. هل بإمكان أهالي الضحايا مقاضاة مالكها؟طرحت النهاية الكارثية للغواصة تيتان أسئلة عديدة حول حقوق الضحايا الذين كانوا على متنها، بعدما اختفت في قاع البحر وعثر عليها قطعاً بسبب انفجار داخلي ... الأخيرة
-
بايدن يتشدد مع روسيا.. ويختلف مع إسرائيل في الشرق الأوسطتواجه الولايات المتحدة تحدّيات أمنية متعددة في منطقة الشرق الأوسط تبدأ من تحدّي القوات الروسية للقوات الأميركية في سوريا، وتمرّ عبر نشاط البرنامج ... أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية