سوريا.. مقتل شخص بقصف مسيّرة في ريف اللاذقية

قتل شاب جراء قصف شنته طائرة مسيرة على محيط القرداحة في ريف اللاذقية غرب سوريا، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة أن مجموعات مسلحة استهدفت المنطقة بقذيفتين صاروخيتين عبر الطائرة المسيرة، ما أسفر أيضاً عن وقوع أضرار مادية في أحد المباني.

مادة اعلانية

فيما لم تذكر الهيئة أي تفاصيل بشأن هوية هذه المجموعات.

يذكر أن فصائل معارضة تتوزع في مناطق قريبة من محافظة اللاذقية في إدلب وشمال حلب.