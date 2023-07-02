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جزء من الصاروخ الذي سقط في إسرائيل
جزء من الصاروخ الذي سقط في إسرائيل

سوريا تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص.. وصاروخ يسقط في إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا وانفجر قبل أن يسقط في إسرائيل

العربية.نت
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ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فجر الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص.

وبالتزامن، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا وانفجر قبل أن يسقط في إسرائيل.

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جزء من الصاروخ الذي سقط في إسرائيل
من 2
  • جزء من الصاروخ الذي سقط في إسرائيل
  • من آثار سقوط الصاروخ
(2 صور)
جزء من الصاروخ الذي سقط في إسرائيل
جزء من الصاروخ الذي سقط في إسرائيل
من آثار سقوط الصاروخ
من آثار سقوط الصاروخ

وأفادت مصادر صحافية اسرائيلية أن صاروخا روسيا أطلق من سوريا انفجر في سماء إسرائيل وسقطت بعض شظاياه في رهط بالجنوب. وسُمع صوت انفجار ضخم في معظم مناطق إسرائيل والضفة الغربية.

وتداول مواطنون من منطقة رهط في صحراء النقب صورا لما يظهر أنه مقدمة الصاروخ التي سقطت في الموقع.

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