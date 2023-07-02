متخصص بالمسيرات.. هل طالت غارة إسرائيل ضابطاً إيرانياً؟

بعدما تبنت إسرائيل صراحة تنفيذ غارات في سوريا، بدأت الشبهات تحوم حول استهداف ضابط إيراني وسط أنباء غير مؤكدة عن ذلك.
فقد أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل الجنرال في الحرس الثوري، حسن سوهاني بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت حمص فجر اليوم الأحد.
ويعتبر سوهاني أحد أبرز القادة الإيرانيين المتخصصين في صناعة المسيّرات.
فيما لم تنشر وكالات أنباء إيرانية معروفة بعد الخبر.
الهجوم الـ19
أتت تلك الأنباء بعدما أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق، أن طائرات حربية استهدفت بطارية الدفاع الجوي السوري التي أُطلق منها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل في وقت سابق.
كما أوضح أن الطائرات هاجمت أيضا أهدافا عدة في المنطقة (حمص)، في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الصاروخ السوري.
فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الضربات الإسرائيلية طالت أطراف حمص الشمالية الشرقية في مناطق تعتبر حاضنة شعبية لـ"حزب الله" اللبناني أوتوستراد حمص – حماة، حيث يرجح وجود مستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما أشار المرصد إلى أن هذا الهجوم يعتبر الـ19 منذ بداية العام الحالي 2023.
يذكر أنه نادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات على الأراضي السورية، لكنها ما فتئت تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وشهدت سوريا منذ 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير الملايين في الداخل وإلى الخارج.
كما ساهم في انتشار العديد من الميليشيات الموالية لإيران في البلاد، والتي توعدت تل أبيب أكثر من مرة بأنها لن تسمح لها بتهديد أمنها!
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