باريس أعادت 10 نساء و25 طفلاً من مخيمات في سوريا
فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية على تعاونها "الذي جعل هذه العملية ممكنة"
أعادت فرنسا، الثلاثاء، 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم متشددين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرقي سوريا، في رابع عملية من هذا النوع، على ما أعلنت وزارة الخارجية.
وأوضحت الوزارة في بيان "سلّم القصر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال"، وسيكونون موضع متابعة طبية - اجتماعية، في حين سلمت "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية".
ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات متشددين من أكثر من 60 جنسية، في مخيمي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرقي سوريا، وفي السجون العراقية.
وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على "الخلافة "التي أقامها التنظيم.
ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لإجراءات قضائية.
وتعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.
وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022، تلتها في تشرين الأول/أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.
في كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء، أن "فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".
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