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احتكاك في سماء سوريا بين مقاتلة روسية ومسيرة أميركية
لقطة نشرها الجيش الأميركي من الاحتكاك مع المقاتلة الروسية فوق سوريا

"احتكاك" في سماء سوريا بين مقاتلة روسية ومسيرة أميركية

واشنطن تقول إن طائرات مقاتلة روسية قامت بمضايقة مسيّرات أميركية فوق سوريا.. وروسيا تؤكد أن المسيرات الأميركية انتهكت أجواء منطقة تدريبات سورية روسية مشتركة

العربية.نت
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أفاد جنرال أميركي بأن طائرات مقاتلة روسية عمدت إلى مضايقة ثلاث مسيّرات أميركية الأربعاء خلال مشاركتها في مهمة ضد المتطرفين في الأجواء السورية.

وقال الجنرال في القوات الجوية الأميركية اليكسوس غرينكويتش في بيان "بينما كانت ثلاث طائرات مسيّرة أميركية من طراز "أم كيو-9" تقوم بمهمة ضد أهداف لتنظيم داعش، بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية بمضايقتها".

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وأضاف الجنرال أن المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات الأميركية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، في حين قام أحد الطيارين الروس بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام مسيرة "أم كيو-9"، ما تسبب "بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان".

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ولفت غرينكويتش إلى أن "هذه الحوادث تعطي مثالاً آخر على التصرفات غير المهنية وغير الآمنة من قبل القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا والتي تهدد سلامة القوات الأميركية والروسية معاً"، داعيا موسكو إلى "وقف هذا السلوك المتهور".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية عن مسيرات أميركية انتهكت أجواء منطقة تدريبات سورية روسية مشتركة بسوريا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو "غير مسؤولة عن الرحلات غير المنسقة للمسيرات الأميركية بأجواء سوريا".

يذكر أنه وفي وقت سابق هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن طائرة مقاتلة روسية تسببت بتحطم مسيّرة أميركية فوق البحر الأسود، لكن موسكو نفت مسؤوليتها.

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