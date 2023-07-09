بينهم قيادي.. مقتل 3 من قوات مجلس منبج العسكري بانفجار سيارة شمالي سوريا
المرصد السوري تحدث أيضاً عن سماع دوي انفجار بمدينة منبج قال إنه ناجم عن سيارة تحوي أسلحة ما أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية دون معلومات حتى اللحظة عن طبيعة وأسباب الانفجار
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل ثلاثة من قوات مجلس منبج العسكري، بينهم قيادي، وإصابة آخر في انفجار سيارة بمدينة منبج بالقرب من دوار السبع بحرات عند مدرسة التطبيقات بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي.
وقال المرصد إن سبب الانفجار مجهول وغير معلوم إذا ما كان عبوة ناسفة أو استهدافا من قبل طائرة مسيرة.
وفي وقت سابق، تحدث المرصد السوري عن سماع دوي انفجار بمدينة منبج قال إنه ناجم عن سيارة تحوي أسلحة عند مدرسة التطبيقات بالمدينة وذلك ظهر اليوم الأحد، ما أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية، دون معلومات حتى اللحظة عن طبيعة وأسباب الانفجار.
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