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Trucks loaded with UN humanitarian aid for Syria following a devastating earthquake reach the Bab al-Hawa border crossing with Turkey, Idlib province, Syria, Friday, Feb. 10, 2023. Rescuers pulled several people alive from the shattered remnants of buildings on Friday, some who survived more than 100 hours trapped under crushed concrete in the bitter cold after a catastrophic earthquake slammed Turkey and Syria. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تنتظر في معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا (أرشيفية)
سوريا والأسد

انتهاء صلاحية التفويض الأممي لإدخال مساعدات لسوريا عبر تركيا

كان مجلس الأمن يتفاوض على نص صاغته سويسرا والبرازيل للسماح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً.. لكن روسيا قدمت نصاً منافساً يوم الجمعة يقترح ستة أشهر فقط

العربية.نت
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انتهت الاثنين صلاحية موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم مساعدات من تركيا لعدة ملايين من الأشخاص بمناطق في سوريا تسيطر عليها المعارضة بينما يكافح أعضاء المجلس لإقناع روسيا بتمديد عملية الأمم المتحدة الضخمة لأكثر من ستة أشهر.

وسبق أن انتهى تفويض العملية في عامي 2022 و2020 قبل تجديدها بعد يوم واحد. والتفويض لازم لأن السلطات السورية لم توافق على العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014 في شمال البلاد.

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وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً يتفاوض على نص صاغته سويسرا والبرازيل للسماح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً. لكن روسيا قدمت نصاً منافساً يوم الجمعة يقترح ستة أشهر فقط.

وعبّر دبلوماسيون عن أملهم في أن يتمكن المجلس من التوصل إلى اتفاق بشأن نص والتصويت عليه الثلاثاء. ومن أجل تبني القرار، يتعين تصويت تسعة أعضاء على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.

قافلة مساعدات تمر إلى شمال سوريا (أرشيفية)
قافلة مساعدات تمر إلى شمال سوريا (أرشيفية)
8 قتلى في تفجيرين منفصلين في شمال سوريا سوريا سوريا والأسد 8 قتلى في تفجيرين منفصلين في شمال سوريا

وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث لمجلس الأمن الشهر الماضي: "تصريح لمدة 12 شهراً يتيح لنا ولشركائنا تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. الأمر بهذه البساطة".

وأضاف غريفيث أن مناشدة الأمم المتحدة لجمع 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا في 2023 هي الأكبر في العالم، لكن المنظمة الدولية لم تحصل سوى على أقل من 12% من هذا المبلغ.

وتقول روسيا إن عملية المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وتنادي بضرورة تسليم المزيد من المساعدات من داخل سوريا.

وأذن مجلس الأمن في البداية بتسليم المساعدات في 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصت ذلك إلى نقطة واحدة فقط على الحدود مع تركيا.

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