اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طائرة أميركية (أرشيفية- أسوشييتد برس)
طائرة أميركية (أرشيفية- أسوشييتد برس)

واشنطن تعلن عن حادثة بين قوات روسية وطائرة أميركية بسماء سوريا

الولايات المتحدة: طيار روسي تسبب في خلق حالة خطيرة لأفراد طاقم الطائرة الأميركية من طراز "إم إس-12" في أجواء سوريا

العربية.نت ـ وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الولايات المتحدة أن طياراً روسياً تسبب في خلق حالة خطيرة لأفراد طاقم الطائرة الأميركية من طراز "إم إس-12" في أجواء سوريا، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ووفقاً للوكالة، يزعم أن طائرة مقاتلة روسية "حلقت [يوم الأحد 16.07]ٍ بالقرب من طائرة مراقبة أميركية، ما أجبرها على الطيران في مجال مضطرب". ويدور الحديث، بحسب مصادر الوكالة في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عن "مستوى جديد من السلوك غير الآمن الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث أو وفاة أشخاص".

مادة اعلانية

هذا وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ غورينوف، أمس الاثنين، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهك قواعد أمن الطيران في سوريا 3 مرات، في منطقة التنف، حيث تمر خطوط جوية دولية.وأشار إلى حدوث 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلات طائرات التحالف المسيرة التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

إلى ذلك أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤول في البنتاغون دون أن تذكر اسمه، بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات لمواجهة النشاط المتزايد المزعوم للقوات الروسية في المجال الجوي السوري.

بأكبر مدفع بالتاريخ.. قصف هتلر شبه جزيرة القرم الأخيرة قصص تاريخية بأكبر مدفع بالتاريخ.. قصف هتلر شبه جزيرة القرم

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن تصرفات الطيران الروسي "خلال نهاية الأسبوع جعلت من الصعب استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، ولم يوضح المتحدث بالضبط الخيارات التي تدرسها الولايات المتحدة لمواجهة الطيران الروسي.

وأشار إلى أن النشاط المتزايد للقوات الجوية الروسية منذ مارس الماضي ناتج عن "زيادة التعاون والتنسيق بين موسكو وطهران والحكومة السورية من أجل محاولة إجبار الولايات المتحدة على مغادرة سوريا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟ مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط