اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A wildfire burns near buildings in the countryside, causing some residents to evacuate, in al-Marana village, Homs, Syria July 18, 2023 in this handout image. SHAM FM/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. BEST QUALITY AVAILABLE
حريق الغابات الذي اندلع في حمص

سوريا تكافح لاحتواء حرائق غابات مع ارتفاع درجات الحرارة

بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مدينة بمحافظة حمص، وسجلت 39 في العاصمة دمشق.. وجعل انقطاع الكهرباء المتكرر من الصعب على العائلات تبريد الهواء

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يكافح رجال الإطفاء السوريون لإخماد حرائق غابات مستعرة في أنحاء الريف بوسط البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وقال رئيس المركز المحلي لحماية الغابات أمجد حماد لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن حريقاً اندلع في أرض زراعية عامة بمحافظة حماة في وسط البلاد، حيث تعمل فرق الإطفاء على منع امتداده إلى المناطق المحيطة.

حريق الغابات الذي اندلع في حمص
من 3
  • حريق الغابات الذي اندلع في حمص
  • حريق الغابات الذي اندلع في حمص
  • حريق الغابات الذي اندلع في حمص
(3 صور)
حريق الغابات الذي اندلع في حمص
حريق الغابات الذي اندلع في حمص
حريق الغابات الذي اندلع في حمص
حريق الغابات الذي اندلع في حمص
حريق الغابات الذي اندلع في حمص
حريق الغابات الذي اندلع في حمص
مادة اعلانية

وقال رئيس الدفاع المدني بالمنطقة لوكالة الأنباء السورية إن حريقاً آخر اندلع في مناطق زراعية بمحافظة حمص المجاورة، مضيفاً أن فرق الدفاع المدني تجد صعوبة في احتوائه بسبب "التضاريس الجبلية الوعرة".

وأفاد الإعلام المحلي بأن عائلات من قرية المرانة فرت مع اقتراب الحريق من منازلها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن درجات الحرارة ارتفعت ست درجات مئوية عن المتوسط في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء مع هبوب رياح نشطة و"سحب شديدة الحرارة".

طفل يحمل لوحاً ثلجياً وسط موجة الحر في دمشق
من 3
  • طفل يحمل لوحاً ثلجياً وسط موجة الحر في دمشق
  • بائع يشرب الماء البارد وسط موجة الحر في دمشق
  • سيدتان تحتميان من الشمس وسط موجة الحر في دمشق
(3 صور)
طفل يحمل لوحاً ثلجياً وسط موجة الحر في دمشق
طفل يحمل لوحاً ثلجياً وسط موجة الحر في دمشق
بائع يشرب الماء البارد وسط موجة الحر في دمشق
بائع يشرب الماء البارد وسط موجة الحر في دمشق
سيدتان تحتميان من الشمس وسط موجة الحر في دمشق
سيدتان تحتميان من الشمس وسط موجة الحر في دمشق
واشنطن تدين التحليق "غير الآمن" لمقاتلة روسية في أجواء سوريا     سوريا واشنطن تدين التحليق "غير الآمن" لمقاتلة روسية في أجواء سوريا    

وبلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مدينة تدمر القديمة بمحافظة حمص، وسجلت 39 في العاصمة دمشق، وجعل انقطاع الكهرباء المتكرر من الصعب على العائلات تبريد الهواء.

ويُشتبه بأن عدم انتظام هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة من الآثار المترتبة على تغير المناخ والتي تؤثر بالفعل على سوريا.

وتراجع محصول القمح في سوريا الذي كان يبلغ قبل الحرب أربعة ملايين طن سنوياً 75% تقريباً في السنوات القليلة الماضية بسبب ظروف الطقس غير المواتية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحرب في أوكرانيا تترك مناجم الفحم بدونيتسك دون عمالة.. ماذا حدث؟ الحرب في أوكرانيا تترك مناجم الفحم بدونيتسك دون عمالة.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط