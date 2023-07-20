فيديو لفاجعة أم سورية غرق أطفالها الثلاثة أمام عينيها في تركيا
تداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤلما لأم سورية تنتحب بحرقة أمام جثث أبنائها الثلاثة الذين غرقوا في بحيرة سيليفري في إسطنبول.
Bu nasıl bir acı, nasıl bir acı, nasıl bir acı…— A. Cüneyt POLAT 🇹🇷 (@aybers) July 19, 2023
Suriyeli anne, Silivri’de gölete giren 3 çocuğunu birden kaybetti.
Şu görüntüye bile o kadar aşağılık yorumlar yapmışlar ki…
Allah belanızı versin demekten başka bir şey geçmiyor içimden.
pic.twitter.com/hI4MMdA2t3
وقالت وسائل إعلام تركية إن الأطفال الثلاثة قضوا غرقا أثناء سباحتهم بمنطقة "سيليفري" في إسطنبول، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن والدهم أنقذ أحد الأشقاء الثلاثة.
كما أشارت وسائل الإعلام تركية إلى أن الأطفال الصغار غرقوا بعد دخولهم للسباحة في بحيرة بسيليفري أمام أنظار والدتهم.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأم المفجوعة تبكي وتصرخ بحرقة وسط مجموعة من عناصر الأمن.
كما بدت الأم السورية في مشهد تالٍ وهي تحمل حذاء أحد أطفالها الغرقى وتحاول جمع بقاياهم.
وظهر عدد من عناصر الإنقاذ وهم يحملون جثتي الطفلين، في أكياس بلاستيكية قرب الشاطئ ليتم وضعها في سيارة إسعاف.
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