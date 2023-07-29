احتكاك جديد في سماء سوريا .. مسيرة للتحالف ومقاتلة روسية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الأدميرال أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قوله إن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بما ينذر بالخطر من طائرة عسكرية روسية طراز سو-34 صباح الجمعة.

وأوضح جورينوف أن الحادث الذي شاركت فيه طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 وقع فوق محافظة الرقة.

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وأضاف: "اتخذ الطياران الروسيان، اللذان أظهرا مهنية عالية، على الفور الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام بطائرة مسيرة تابعة للتحالف".

ووردت أنباء من روسيا والولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية بخصوص وقائع مماثلة.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعا، أن طائرة روسية اقتربت "على نحو خطير" من طائرة أميركية مسيرة فوق سوريا بوقت سابق هذا الأسبوع في انتهاك للبروتوكولات والمعايير الدولية القائمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحافية: "طالعنا تقارير مبكرة عن طائرة مقاتلة روسية ثانية هذا الأسبوع، حلقت مقتربة على نحو خطير من طائرة مسيرة تابعة لنا كانت في مهمة لهزيمة تنظيم داعش"، وفق رويترز.