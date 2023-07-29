بعد غارات تركية.. مقتل 5 موالين لأنقرة بنيران كردية بسوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، أن خمسة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا على يد قوات كردية قرب مدينة مارع ضمن مناطق درع الفرات شمالي حلب.

وقال المرصد إن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عدد من العناصر التابعة لفصيل "للجيش الوطني الحر" الموالي لأنقرة.

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يأتي هذا بعدما أعلنت جماعات يقودها الأكراد في العراق وسوريا أن غارات جوية تركية أسفرت عن مقتل ما مجموعه ثمانية من مقاتليها يوم الجمعة.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحكومة الإقليمية في إقليم كردستان شبه المستقل شمال العراق في بيان إن أربعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني قتلوا وأصيب آخر في غارة بطائرة مسيرة تركية في منطقة شربازهر بالسليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأضاف أن الطائرة المسيرة استهدفت سيارة تقل مقاتلين من حزب العمال الكردستاني بالقرب من قرية رنجينة.

ويوم الجمعة أيضاً، قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تسيطر على معظم شمال شرق سوريا، في بيان إن أربعة من مقاتليها قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة تركية على قرية خربة خوي في منطقة عامودا. اتهم البيان تركيا "بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

كان هذا العنف هو الأحدث في تصعيد دام شهوراً بين تركيا والجماعات المدعومة من تركيا من جهة والمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق.