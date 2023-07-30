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عنصر من الجيش السوري يحمل علم بلاده (فرانس برس)

مسيرة تركية تقتل جندياً سورياً بريف حلب

دبي - العربية.نت
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل جندي بالجيش السوري، وإصابة 6 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة تركية في ريف حلب.

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وذكر المرصد أن الهجوم استهدف موقعا عسكريا للجيش السوري بمنطقة مطار منغ العسكري على الطريق الدولي في ريف حلب.

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هجوم ثانٍ

كما أشار إلى أن الهجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات من قبل سلاح الجو التركي في المنطقة.

يذكر أن تركيا كانت شنت ثلاث عمليات كبيرة عبر الحدود في سوريا منذ عام 2016، حيث تسيطر قواتها وفصائل سورية موالية لها على بعض الأراضي في الشمال.

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