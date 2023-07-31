انفجارات قوية تهزّ البوكمال مع زيارة وفد رسمي رفيع

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بوقوع انفجارات شديدة هزت بادية البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وأضاف المرصد أن الانفجارات وقعت ضمن مناطق نفوذ الفصائل الإيرانية بالتزامن مع تحليق طائرات حربية مجهولة في الأجواء.

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زيارة وفد رفيع

أتت هذه التطورات وسط استنفار أمني وعسكري في المدينة على وقع زيارة وفد رفيع المستوى تابع للحكومة السورية كان وصل إلى محافظة دير الزور.

ولفت المصدر إلى أن مدينة دير الزور تشهد منذ ساعات الصباح الأولى، حالة استنفار عسكري وأمني كثيف، وسط انتشار عناصر قوات النظام على مداخل ومخارج المدينة، تزامناً مع وصول وفد رفيع المستوى تابع للنظام إلى المدينة، لأسباب مجهولة، قادماً من العاصمة دمشق.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان كشف بتاريخ 27 تموز/يوليو الفائت، عن وصول أكثر من 3 حافلات، تقل زوارا عراقيين إلى حي هرابش بمدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية قادمة من العاصمة دمشق.

ورافقت الحافلات عدة سيارات عسكرية لحمايتها.