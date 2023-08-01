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A Syrian army soldier secures the scene as he stands next to a military truck which was attacked by a roadside bomb, in Daraa city, southern Syria, on Wednesday May 9, 2012. The explosion targeted the Syrian military truck just seconds after a team of U.N. observers passed by. An Associated Press reporter who was traveling in the U.N. convoy said three bloodied Syrian soldiers were rushed from the scene after Wednesday's blast, but the U.N. convoy was not hit.(AP Photo/Muzaffar Salman)
عناصر من الجيش السوري (أرشيفية)
سوريا والأسد

7 قتلى في هجوم لداعش استهدف قافلة صهاريج نفط بوسط سوريا

أودى الهجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف بحياة خمسة من الجيش السوري ومدنيين اثنين من سائقي الصهاريج التي احترق عدد منها

العربية.نت
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قُتل سبعة أشخاص، غالبيتهم عناصر من الجيش السوري، اليوم الثلاثاء في هجوم شنه تنظيم داعش استهدف قافلة تضم صهاريج نفط في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف الهجوم القافلة أثناء مرورها في ريف حماة الشرقي الذي يشكل امتداداً للبادية السورية المترامية الأطراف التي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته منذ أربع سنوات.

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وأورد المرصد السوري أن "مقاتلي تنظيم داعش هاجموا قافلة صهاريج محملة بالنفط ترافقها قوات النظام".

وأودى الهجوم بالأسلحة الرشاشة والقذائف، وفق المرصد، بحياة خمسة من الجيش السوري ومدنيين اثنين من سائقي الصهاريج التي احترق عدد منها.

ولم يتبن التنظيم الهجوم حتى الآن.

استهداف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة
استهداف قافلة نفط عسكرية في بادية حماة

وغالباً ما تستهدف هجمات التنظيم بشكل رئيسي قواعد وآليات عسكرية تابعة للقوات الحكومية في البادية الممتدة بين محافظات عدة وصولاً إلى الحدود مع العراق، والتي تضم حقول نفط وغاز.

وفي نهاية العام الماضي، قُتل 12 من عمال حقل نفطي تحت سيطرة الحكومة السورية جراء هجوم مباغت شنّه مقاتلو التنظيم.

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ومع تكرار هجمات التنظيم على القوات الحكومية، تشهد البادية بين الحين والآخر اشتباكات تتخللها أحياناً غارات روسية دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

كما يلاحق المقاتلون الأكراد بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن مقاتلي التنظيم في شرق سوريا.

إلا أنه برغم الضربات التي تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، لا يزال التنظيم قادراً على شن هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة خصوصاً في شرق وشمال شرق سوريا.

وأعلن التحالف الدولي في أبريل تراجع هجمات التنظيم في سوريا، والعراق المجاور.

والأسبوع الماضي، تبنى التنظيم المتطرف هجوماً بعبوة ناسفة أسفر عن مقتل ستة أشخاص في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

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