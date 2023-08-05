في عملية إنزال جوي.. اعتقال داعشي بريف دير الزور

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نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات التحالف الدولي، اليوم السبت، عملية إنزال جوي في قرية ضمان التابعة لمدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي، أسفرت عن اعتقال عنصر ينتمي لتنظيم داعش، وفق ما ذكره المرصد السوري.
كما أوضح المرصد أنه تم فرض طوق أمني مشدد في القرية ليجري بعد ذلك اقتياد العنصر إلى أحد المراكز الأمنية التابعة لقسد.
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ولم يذكر المرصد تفاصيل بشأن هوية المعتقل أو دوره في التنظيم.
وفي نهاية الشهر الماضي، نفذت قوات قسد وبمساندة الطيران المروحي للتحالف الدولي، عملية أمنية في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، بحثا عن خلايا تنظيم داعش، أسفرت العملية عن اعتقال مسؤول التسليح في داعش سابقا بدير الزور.
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