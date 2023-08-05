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من إدلب (فرانس برس)
من إدلب (فرانس برس)

من أسرة واحدة.. مقتل 3 مدنيين إثر غارات جوية روسية غرب إدلب

دبي - العربية.نت
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في تطور جديد للأحداث شمال البلاد، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين جراء غارات جوية شنها الطيران الحربي الروسي.

أوضاع مأساوية بمخيمات اللجوء السورية في إدلب.. "الموت من الجوع أو الحرّ" العربية ميديا أوضاع مأساوية بمخيمات اللجوء السورية في إدلب.. "الموت من الجوع أو الحرّ"

3 من أسرة واحدة

وأوضح المرصد أن الغارات وقعت على الجهة الغربية من المدينة.

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وكشف المصدر أن من بين القتلى ثلاثة من أسرة واحدة بينهم سيدة وطفلة.

كما أضاف أن فرق الإنقاذ تعكف على انتشال الضحايا من بين الأنقاض، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع لوجود إصابات حالتها خطيرة.

4 ضربات جوية

يشا إلى أن المرصد كان أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه سُمع دوي انفجارات عنيفة غرب إدلب إثر أربع ضربات جوية نفذتها مقاتلات حربية روسية في المنطقة.

وأضاف المرصد أن الضربات التي تمت في منطقة تضم مقرات عسكرية جاءت وسط تحليق مستمر للطيران الحربي شمال المدينة.

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