تنظيم داعش
تركيا تضبط 3 عناصر من داعش خلال تخطيطهم لعملية بشمال سوريا
الاستخبارات التركية ضبطت بحوزة العناصر متفجرات وذخيرة
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أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش خلال تخطيطهم لتنفيذ عملية شمال سوريا.
وذكرت وكالة الأناضول أن قوات في "الجيش الوطني السوري" وهو فصيل سوري موال لأنقرة "قامت بعملية دعمتها الاستخبارات التركية ضد تنظيم داعش الإرهابي في منطقة عملية نبع السلام" وهي منطقة نفوذ للفصائل الموالية لتركيا.
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وأوضحت أنه نتيجة للتعاون بين الاستخبارات التركية والفصيل السوري "تم الكشف عن مواقع عناصر داعش الإرهابي يتولون مواقع قيادة داخل التنظيم".
وأكدت أن "الجيش الوطني السوري" نفذ عملية دعمتها الاستخبارات التركية استخباراتياً وعملياً، ألقت القبض فيها على 3 إرهابيين من داعش كانوا يعدون لعملية إرهابية.
وأضافت أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر.
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