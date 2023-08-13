إعلام سوري: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق

"EG.5".. ما لا تعرفه عن متحور كورونا الجديد الذي ظهر في 50 دولة

جرى تحديد هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير الماضي إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل