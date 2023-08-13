إعلام سوري: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق
وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق
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أفادت وسائل إعلام سورية بسماع أصوات انفجارات في سماء دمشق، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة.
وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.
سماع أصوات انفجـ.ـارات في محيط العاصمة #دمشق يجري التحقق من طبيعتها بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.— الأحداث السورية 🇸🇾🗨 (@Syriaevents) August 13, 2023
- وسائل اعلام محلية تتحدث عن انفجـ.ـار داخل مستودع اسلحة وليس عـ..ـدوان إسـرائيلي. pic.twitter.com/nqWiHf2hs3
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وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق.
وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.
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