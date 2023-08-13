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صور متداولة في وسائل الإعلام السورية من القصف على دمشق

إعلام سوري: سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق

وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق

العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام سورية بسماع أصوات انفجارات في سماء دمشق، فيما قالت وسائل إعلام سورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة.

وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

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وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق.

وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.

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