قرب منبج.. مسيّرة تركية تقصف نقاطاً تابعة للجيش السوري

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استهدفت طائرة مسيرة تركية 3 نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري في قرية توخار قرب مدينة منبج شرق محافظة حلب، حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، وسط معلومات عن سقوط جرحى.
وأضاف المرصد أيضاً أن طائرة مسيرة تركية استهدفت حاجزاً لمجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية بنفس المنطقة.
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فيما لم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل.
هجوم في يوليو
يذكر أنه في 30 يوليو الفائت، أفاد المرصد بمقتل جندي بالجيش السوري، وإصابة 6 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة تركية في ريف حلب.
وأوضح أن الهجوم استهدف موقعاً عسكرياً للجيش السوري بمنطقة مطار منغ العسكري على الطريق الدولي في ريف حلب.
يشار إلى أن تركيا كانت شنت 3 عمليات كبيرة عبر الحدود في سوريا منذ عام 2016، حيث تسيطر قواتها وفصائل سورية موالية لها على بعض الأراضي في الشمال.
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