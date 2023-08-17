أميركا تفرض عقوبات على قادة جماعتين مسلحتين بسوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس فرض عقوبات على قادة جماعتين مسلحتين في منطقة عفرين بشمال سوريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.





وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف فرقة الحمزة وفرقة السلطان سليمان شاه وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية بالجماعتين.

وأضافت الوزارة أن منطقة عفرين "يسيطر عليها إلى حد كبير خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم".

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كما أضافت أن هذه الجماعات المسلحة زادت من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمال سوريا "وأعاقت تعافي المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان".