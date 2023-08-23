أثناء عملهم داخل محطة تنقية مياه.. غرق 4 سوريين بالأردن

لقي 4 لاجئين سوريين اليوم الأربعاء، مصرعهم غرقاً داخل محطة تنقية مياه داخل مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمالي الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع وفاة 4 أشخاص من جنسية عربية نتيجة سقوطهم داخل بركة تابعة لمحطة تنقية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق وذلك أثناء قيامهم بأعمال الصيانة للمحطة.

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وقال العقيد السرطاوي إنه تم إخراجهم من داخل البركة وإجلاؤهم إلى مستشفى المفرق الحكومي، وفتح تحقيق بالحادثة.