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مخيم الزعتري للاجئين السوريين

أثناء عملهم داخل محطة تنقية مياه.. غرق 4 سوريين بالأردن

الأردن - محمد ساهر الطراونة
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لقي 4 لاجئين سوريين اليوم الأربعاء، مصرعهم غرقاً داخل محطة تنقية مياه داخل مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمالي الأردن.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إن فرق الغطس المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع وفاة 4 أشخاص من جنسية عربية نتيجة سقوطهم داخل بركة تابعة لمحطة تنقية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق وذلك أثناء قيامهم بأعمال الصيانة للمحطة.

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وقال العقيد السرطاوي إنه تم إخراجهم من داخل البركة وإجلاؤهم إلى مستشفى المفرق الحكومي، وفتح تحقيق بالحادثة.

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