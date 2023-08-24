اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - The defendant identified only as 1st Lt. Franco A. due to German privacy rules, walks to a court for the start of a trial on charges of preparing a serious act of violence endangering the state in Frankfurt, Germany, Thursday, May 20, 2021. A German federal court said Thursday, Aug. 24, 2023 that it has rejected an appeal by a military officer who posed as a Syrian asylum-seeker and was convicted last of year of plotting to attack prominent politicians. (AP Photo/Michael Probst, FIle)
"فرانكو أ"

تظاهر أنه لاجئ سوري... جندي ألماني خطط لمهاجمة سياسيين

رفض طلب استئناف "فرانكو" بعدما حكمت عليه محكمة في فرانكفورت بالسجن 5 سنوات ونصف

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفضت محكمة اتحادية ألمانية استئنافاً قدمه جندي بالجيش كان تظاهر بأنه طالب لجوء سوري، ودِين العام الماضي بتهمة التآمر لمهاجمة سياسيين بارزين.

وفاة 4 سوريين بمخيم الزعتري بالأردن.. غرقاً واختناقاً سوريا وفاة 4 سوريين بمخيم الزعتري بالأردن.. غرقاً واختناقاً

الجندي، الذي تم كشف هويته على أنه يدعى "فرانكو أ" فقط التزاماً بلوائح الخصوصية الألمانية، دِين من قبل محكمة ولاية فرانكفورت في تموز/يوليو 2022 بتهمة الإعداد لجريمة خطيرة تهدف إلى تعريض الدولة للخطر والاحتيال وانتهاك قوانين الأسلحة.

مادة اعلانية

وحكمت عليه المحكمة، التي وجدت أن لديه آراء يمينية متطرفة، بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة.

وقالت محكمة العدل الاتحادية في بيان، اليوم الخميس، إن القضاة رفضوا استئنافه، ووجدوا أنه "لا أساس له من الصحة بشكل واضح"، وأنه ليست هناك أي أخطاء قانونية ارتكبت لتلحق الضرر به.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد شهرين من التمرد على بوتين.. مقتل زعيم فاغنر بتحطم طائرة بعد شهرين من التمرد على بوتين.. مقتل زعيم فاغنر بتحطم طائرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط