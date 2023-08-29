مطار حلب الدولي يعود للخدمة بعد غارات إسرائيلية
الهجوم جاء من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الثلاثاء، عودة مطار حلب الدولي للخدمة اعتبارا من منتصف الليل، وذلك بعد غارات إسرائيلية أخرجته عن الخدمة فجر أمس الاثنين.
وقالت الوزراة في بيان "تستأنف اعتباراً من اليوم الثلاثاء 12:00 ليلا حركة النقل الجوي عبر المطار، حيث تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه فجر أمس ويمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها وتخديم المسافرين كالمعتاد".
ونقلت وزارة الدفاع السورية أمس الاثنين عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل شنت هجوما جويا على مطار حلب الدولي قرب الساعة 4:30 فجرا.
وأضافت أن الهجوم جاء من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، وأدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.
وأعلنت وزارة النقل السورية لاحقا عن تحويل رحلات جوية كان مقررا قدومها أو مغادرتها من مطار حلب إلى مطاري دمشق واللاذقية بسبب التلفيات التي لحقت بمدرج المطار.
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