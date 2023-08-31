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بعد السويداء.. أول فيديو لضابطة علوية تنشق يشغل السوريين

دبي - العربية.نت
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بعد التظاهرات التي عمت السويداء الأسبوع الماضي، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي والتي طالبت بـ"إسقاط النظام،" انتشر مقطع فيديو يظهر انشقاق ضابطة من الجيش السوري.

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وظهرت الشابة في المقطع بلباسها العسكري، ومن ورائها علم "المعارضة السورية."

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"أُعلن انشقاقي!"

وأعلنت في التسجيل انشقاقها عن "كتائب الأسد"، مضيفة أنها "أول من انشق عن النظام من الضباط الإناث في الطائفة العلوية".

كما جاء في التعليقات المرفقة كلام يوحي بأن الفيديو حديث، لكن البحث والتدقيق أثبت العكس.

فالفيديو قديم، ويعود بعمره إلى أكثر من 10 سنوات، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأتى انتشاره تزامناً مع خروج تظاهرات في مناطق في درعا والسويداء في جنوب سوريا احتجاجاً على الظروف المعيشية، وتطوّرت للمطالبة بإسقاط النظام.

شعاراتٍ مناوئة للحكومة والرئيس

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت شهدت مؤخراً انتشار فيديوهات كثيرة لأشخاص ينتقدون النظام السوري بحدّة، وهم مقيمون في سوريا وينتمون للطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس بشار الأسد.

ورفع محتجون في السويداء، شعاراتٍ مناوئة للحكومة وللرئيس السوري بشار الأسد، وأخرى مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وإطلاق سراح المعتقلين.

وسبق لأهالي محافظة السويداء أن تظاهروا مراراً خلال العام الجاري والماضي أيضا، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية.

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