بعد السويداء.. أول فيديو لضابطة علوية تنشق يشغل السوريين

بعد التظاهرات التي عمت السويداء الأسبوع الماضي، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي والتي طالبت بـ"إسقاط النظام،" انتشر مقطع فيديو يظهر انشقاق ضابطة من الجيش السوري.
وظهرت الشابة في المقطع بلباسها العسكري، ومن ورائها علم "المعارضة السورية."
"أُعلن انشقاقي!"
وأعلنت في التسجيل انشقاقها عن "كتائب الأسد"، مضيفة أنها "أول من انشق عن النظام من الضباط الإناث في الطائفة العلوية".
كما جاء في التعليقات المرفقة كلام يوحي بأن الفيديو حديث، لكن البحث والتدقيق أثبت العكس.
فالفيديو قديم، ويعود بعمره إلى أكثر من 10 سنوات، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأتى انتشاره تزامناً مع خروج تظاهرات في مناطق في درعا والسويداء في جنوب سوريا احتجاجاً على الظروف المعيشية، وتطوّرت للمطالبة بإسقاط النظام.
البيت العلوي المساند لبشار بدأ ينشق وينظم للثورة الشعبية السورية لإسقاط نظامه— نهار الهاجري (@Naharalhajri) August 25, 2023
إنشقاق أول ضابط علوي
ضابطة علوية تعلن إنشقاقها الخميس
التاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤ م
وتطالب من تبقى من ضباط وعساكر الطائفة العلوية بالإنشقاق فنظام بشار يتغذى على الطائفية ولا يهمه قريب أو بعيد
بداية النهاية ⬇️ pic.twitter.com/qffNiYRESH
شعاراتٍ مناوئة للحكومة والرئيس
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت شهدت مؤخراً انتشار فيديوهات كثيرة لأشخاص ينتقدون النظام السوري بحدّة، وهم مقيمون في سوريا وينتمون للطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس بشار الأسد.
ورفع محتجون في السويداء، شعاراتٍ مناوئة للحكومة وللرئيس السوري بشار الأسد، وأخرى مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وإطلاق سراح المعتقلين.
وسبق لأهالي محافظة السويداء أن تظاهروا مراراً خلال العام الجاري والماضي أيضا، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية.
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