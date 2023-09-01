"سوريا حرة حرة".. تجدد التظاهرات في السويداء بمشاركة الآلاف

تعالت الأصوات منذ ساعات الصباح الأولى، اليوم الجمعة، بمشاركة الآلاف في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، رافعة شعارات تطالب بتحقيق انتقال سياسي، حيث انضمت النساء للمشاركة في التظاهرة الحاشدة تحت شعار "السويداء بدها حرية".

فقد ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة السورية، حيث تعالت الأصوات بهتافات: "يلا أرحل يا بشار"، "سوريا بلا حزب البعث غير"، "سوريا حرة حرة"، وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من التظاهرات احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية لكنها تحولت مجدداً إلى دعوات للتغيير السياسي.

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وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى استمرار التظاهرات السلمية في السويداء وأريافها لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث وصلت في ساعات الصباح الأولي حشود شعبية من أهالي قرى وبلدات الريف الشمالي الشرقي إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء.

وكانت المشاركة في مظاهرات اليوم كبيرة رغم الانقسامات الواضحة داخل القيادة الدرزية بشأنها. وانتقد بعض شيوخ الدروز دعوات المتظاهرين لتنحي الأسد، وقالوا إن أي تحسن في الوضع الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يحدث من خلال الحوار.

كاميرا السويداء 24 معكم، من قلب ساحة الكرامة، وصور مميزة من مظاهرة اليوم الجمعة 1 أيلول 2023، التي شهدت مشاركات حاشدة من مختلف أنحاء محافظة السويداء، وطالب فيها المحتجون/ات، بالتغيير السياسي، ورحيل النظام السوري.#انتفاضة_السويداء#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/64yU5ELkDI — السويداء 24 (@suwayda24) September 1, 2023

أزمة اقتصادية

يذكر أن سوريا تواجه أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انخفاض قيمة العملة إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الشهر الماضي في تراجع متسارع بعد أن كانت 47 ليرة مقابل الدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.

واندلعت تظاهرات في السويداء في أغسطس/آب بسبب رفع الدعم عن الوقود. وظلت السويداء، موطن معظم أفراد الطائفة الدرزية في سوريا، تحت سيطرة الحكومة طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عم أماكن أخرى.

وظل الانتقاد العلني للحكومة نادرا في المناطق التي تسيطر عليها، لكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبح السخط علنيا.