سوريا والأسد
السفارة الأميركية تطالب سوريا الديمقراطية وعشائر دير الزور بوقف العنف
اجتمع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش، وقائد عملية العزم الصامد لملاحقة داعش في شمال شرقي سوريا جويل فويل، مع قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وزعماء القبائل من دير الزور
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أعلنت السفارة الأميركية لدى سوريا أن لقاء المسؤولين الأميركيين مع قادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وشيوخ عشائر من دير الزور أكد ضرورة وقف تصعيد العنف بأسرع وقت ممكن.
وأفاد حساب السفارة الأميركية في سوريا على منصة إكس (تويتر سابقا)، الأحد، أن نائب مساعد وزير الخارجية إيثان غولدريتش، وقائد عملية العزم الصامد لملاحقة داعش في شمال شرقي سوريا جويل فويل، اتفقا مع قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وزعماء القبائل من دير الزور على كبح العنف.
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وأضافت السفارة أن اللقاء أكد مخاطر تدخل أطراف خارجية في دير الزور، وشدد على أهمية تجنب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وأكد المسؤولان، بحسب التغريدة "على أهمية الشراكة الأميركية القوية مع قوات سوريا الديمقراطية في جهود دحر داعش".
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