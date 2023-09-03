سوريا والأسد
المرصد السوري: مقتل 5 من الجيش أحدهم ضابط و18 مسلحا في اشتباكات بالحسكة
قال المرصد إن أكثر من 20 شخصاً من الفصائل أصيبوا أيضاً نتيجة الاشتباكات والقصف المتبادل، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة لوجود مصابين حالاتهم خطيرة.
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل 5 من أفراد الجيش السوري، أحدهم ضابط، و18 من فصائل مسلحة بينهم قياديان "إثر عملية تسلل واشتباكات عنيفة على عدة مواقع بريف تل تمر شمال غربي الحسكة".
وقال المرصد إن أكثر من 20 شخصا من الفصائل أصيبوا أيضا نتيجة الاشتباكات والقصف المتبادل، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة لوجود مصابين حالاتهم خطيرة.
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وتابع المرصد أن الاشتباكات العنيفة ما زالت مستمرة حتى الآن على عدة محاور بريف تل تمر، مشيرا إلى أن قوات النظام السوري دفعت بتعزيزات كبيرة إلى محاور الاشتباك.
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