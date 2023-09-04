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بشار الأسد - أرشيفية
سوريا والأسد

الأسد ينهي العمل بنظام المحاكم الميدانية.. المعمول به منذ 50 عاما

القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال "إلى القضاء العسكري"

العربية.نت
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أنهى الرئيس السوري بشار الأسد العمل بنظام محاكم الميدانية العسكرية بحسب ما أعلنته الرئاسة السورية في بيان

وأصدر الأسد مرسوما ينهي العمل بهذا النظام المعمول به منذ خمسين عاما.

وأوضحت الرئاسة أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال "بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية".

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وذكرت وكالة "سانا" أن "المرسوم الجديد يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 الصادر في 17 من آب عام 1968، وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية".

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وبحسب المرسوم "تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

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