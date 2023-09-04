ما قصة الطائرات المسيرة من سوريا إلى الأردن؟

للمرة التاسعة خلال هذا العام، تعلن القوات المسلحة الأردنية إسقاطها لطائرات مسيرة قادمة من الأراضي السورية، محملة بالمخدرات والأسلحة والذخائر، حتى وصل الأمر إلى محاولة إدخال متفجرات TNT.

المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية أسقطت فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.

مادة اعلانية

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أنه تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

• تحليل فني لمسار الدرون

العميد المتقاعد والخبير الأمني فايز شبيكات الدعجة لـ"العربية.نت" يقول إن طائرات الدرون تعتمد أساسًا على الشبكات اللاسلكية (واي فاي)، وعلى أنظمة تحديد المواقع (GPS) التي تعطي بيانات دقيقة للإحداثيات الجغرافية، وعلى جهاز استشعار المسافة بالموجات فوق الصوتية لتجنب العقبات في الهواء أثناء الطيران، وهو يتميز بأنه ذاتي التحكم يعمل بكود برمجي قوي وقابل للتطوير.

ويقول الخبير الدعجة إن مدى التحليق للطائرة يبلغ نحو 3 آلاف كيلومتر، ويصل أقصى ارتفاع لها 45 ألف قدم، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 240 كيلومتراً، وبالإضافة إلى قدرتها على العمل في الظروف الجوية القاسية.

وأشار إلى أنه يتم استخدام ميزة الرؤية الليلية في بعض الأوقات، وتحلق على علو منخفض لكي لا يتم رصدها من قبل رادارات الأجهزة الأمنية.

وأكد الدعجة أن الطائرات "بدون طيار" تتطلب أن يكون لها طيار في محطّة أرضية، وهذا الطيار الأرضي يتحمل مسؤولية قيادتها، ويضمن عدم وقوعها في أية حوادث، ويتدخل في حالات الطوارئ، لكنه لا يفعل ذلك بواسطة عصا تحكُّم مثل عصا توجيه طائرات الألعاب، بل إن عليه تحديد نقاط مسار الطائرة، وبعدها تقوم الطائرة بتوجيه نفسها بنفسها وفق هذه الإحداثيات بواسطة نظامها الأوتوماتيكي، أي بتوجيه من نظام طيرانها الآلي.

• حرب مفتوحة

أما على الصعيد السياسي يرى وزير الإعلام الأردني الأسبق محمد المومني أن ما يحدث على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية هو حرب مفتوحة بالمعنى الحرفي دخلت مرحلة خطيرة بسبب وجود "المسيرات".

وأكد المومني في تصريحات لـ"العربية.نت" أن الحرب يخوضها الجيش الأردني مع ميليشيات مدعومة أو متواطئ معها من قبل السلطات الرسمية أو أن سوريا الرسمية لا تقوى عليها، بحسب تفسيرات المومني.

وأضاف المومني يقول: "ايادي إيران واضحة في هذه الحرب، وهذا أسلوبها الذي عهدناه".

وتابع المومني يقول: "الإيرانيون يريدون تهريب المخدرات والسلاح طلبا للمال، ولكي يصدرون اللااستقرار كما يفعلون بكافة أنحاء الإقليم".

• لماذا "الكريستال"؟

يحاول دائماً مهرب المخدرات إدخال مخدر "الكريستال" من سوريا إلى الأردن، نظراً لسعره المرتفع جداً عند بيعه، ولصغر حجمه يسهل تهريبه سواء براً أو عبر "الدرونات"، حيث يكون الهدف الأول لمهربي المخدرات.

السلطات الأمنية الأردنية كانت حذرت في وقت سابق من مخاطر مخدر الكريستال، المعروف باسم "الثلج" لدى العديد من متعاطيه، وذلك للأضرار الكبيرة، التي يسببها، والتي قد تصل إلى الهلوسة والوفاة.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية إن "الكريستال مثل: الشبو، الشبوة، الآيس، ثلج، جميعها مسميات عديدة لمادة الكريستال المخدرة"، لافتة إلى أنها مادة "شيطانية" خطيرة كفيلة بتحويل شاب بمقتبل عمره إلى كهل بلا عقل وأسنان.

وأوضحت أن مخدر "الكريستال" المعروف باسم "الثلج" من أخطر أنواع المخدرات في الوقت الحالي، لأنه يهاجم ويدمر جميع أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية.

كما ذكرت لـ"العربية.نت" أنه "مع بداية تعاطي الشباب لمخدر "الثلج" يشعرون بالسعادة. لكن سرعان ما لا تدوم سعادة تلك البدايات المميتة، حيث يعاني المتعاطي من سلوك عدواني مفرط تجاه جميع من حوله، وحتى نفسه".

وأشارت أيضاً إلى أن من أبرز أعراض وأخطار مخدر "الثلج"، هلوسة سمعية وبصرية، وفقدان الوزن، وسقوط الأسنان، وارتفاع معدلات دقات القلب، والتدمير المتواصل للخلايا العصبية.

فضول الشباب

بدوره حذر اللواء الأمني المتقاعد طايل المجالي من المخدرات، لافتاً إلى أنه من أسباب تعاطي المخدرات اختلاف البيئة وفضول الشباب وعدم وجود اتصال حقيقي بين الآباء والأبناء وعدم محاورتهم ومتابعتهم.

وأكد في تصريحات صحافية أن الأردن غير منتج للمخدرات وغير مصنع للمخدرات.