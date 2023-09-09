القيادة المركزية الأميركية: 36 عملية ضد داعش بالعراق وسوريا ومقتل 7

أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الجمعة تنفيذ 36 عملية بالتعاون مع القوات الشريكة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال شهر أغسطس آب، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى مقتل 7 من عناصر التظيم واعتقال 25 آخرين.

وقالت القيادة المركزية، في البيان الشهري لعملياتها في المنطقة، إن عمليات شهر أغسطس آب شملت 28 عملية مشتركة في العراق أدت لمقتل ستة من داعش واعتقال 18 آخرين، فيما أسفرت العمليات في سوريا عن مقتل عنصر من داعش واعتقال 7 آخرين.

مادة اعلانية

ونقل البيان عن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية قوله "شراكتنا مع قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية مستمرة، نركز على هزيمة داعش والتهديد الدائم الذي تشكله".