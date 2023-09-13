إعلام سوري: مقتل عسكريين اثنين وإصابة 6 بغارة إسرائيلية على طرطوس

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأربعاء، أن جنديين سوريين قتلا، وأصيب ستة في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة طرطوس الساحلية المطلة على البحر المتوسط ​​بالقرب من مسقط رأس الرئيس بشار الأسد.

ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل عن المواقع المحددة التي تعرضت للقصف.

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ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وشنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها تجنبت في الغالب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الروسية الرئيسية.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للحصول على تعليق.

وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة للبحرية الروسية على البحر المتوسط ​​في ميناء طرطوس حيث ترسو سفن حربية روسية، بينما تقع قاعدة حميميم الجوية الرئيسية لموسكو أيضا في محافظة اللاذقية القريبة.